В Крыму растет летальность коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 459.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала декабря скончались 166 человек – это больше, чем за весь ноябрь и более чем в раза больше, чем за весь октябрь.

Летальность инфекции в Крыму на 1 ноября составляла 1,4%, на 1 декабря – 1,6%, на 25 декабря – 1,98%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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