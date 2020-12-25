В Севастополе установлен новый рекорд выявляемости коронавируса: за минувшие стуки в городе зарегистрировано 85 вновь заболевших. Инфекция выявлено а у горожан в возрасте от 2 лет до 91 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 3 дня от ковида умерли 13 человек (4 за последние сутки).

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 6 тысяч 260 человек. 215 от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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