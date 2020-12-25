Хуснуллин опроверг слова Аксенова об опреснителях в Крыму

Правительство России не разделяет бодрого оптимизма главы Крыма по поводу строительства на полуострове опреснительных установок.

Как уже сообщал «Новый День», в минувший понедельник Сергей Аксенов заявил: «С коллегами из федерального центра поставили точку в обсуждении, есть ли там какие-то астрономические запасы подземной воды. Нет ничего. Никаких запасов. Максимум – 3-4 тысячи кубометров. Решение принято, одобрено – необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения, других источников нет. Как и в Симферополе». Позже глава РК уточнил, что к «практическим работам» приступят уже с 1 января. И добавил, что в том же Симферополе гарантировать отмену графика подачи можно будет только после введения в строй опреснителя.

Но сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал это решение слишком дорогим, сообщив, что везде, где проводилась разведка, запасы воды обнаружены: «Почти все запасы подтвердились даже с плюсом. Сейчас вопрос нехватки пресной воды в Севастополе так остро не стоит, однако есть риск для Симферополя».

По словам чиновника, разведка запасов воды на полуострове завершиться весной, и только после этого будет приниматься решение о строительстве опреснительных станций».

«Мы прибегнем к опреснению в крайнем случае», – заявил Хуснуллин.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.12.20

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