В Ялте изменили график подачи воды на новогодние праздники

В Ялте определились с графиком подачи воды на новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий сегодня режим отменять не будут, но ограничения снимут на Новый год и Рождество.

«С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно, – рассказала мэр Ялты Янина Павленко. – Рождественские праздники – та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.12.20

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