В Крыму внедорожник с ребенком сорвался со склона

В Крыму внедорожник сорвался со склона. Едва не погиб ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Бахчисарайском районе в древнем городе Мангуп. Водитель внедорожника вышел из машины, оставив в салоне сына. Но машина внезапно покатилась по склону. Мальчик едва успел выбраться наружу. Автомобиль, набирая скорость, буквально летел вниз, наскочил на заросли и перевернулся.

Судя по всему, водитель забыл поставить внедорожник на ручной тормоз. В результате происшествия никто не погиб.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.12.20

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