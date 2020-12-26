В Крыму от COVID-19 скончались еще 8 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 декабря в РК зарегистрировано 342 случая COVID-19, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.



Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 23 тысячи 498 заболевших. 467 крымчан от ковида скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.12.20

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