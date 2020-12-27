Премьер-министр Крыма заболел коронавирусом

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат, – написал председатель республиканского правительства. – В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск».

Наблюдатели отмечают, что Гоцанюк пропал из поля зрения в начале декабря.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.12.20

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