В Крыму за сутки зарегистрировано 350 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 350 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 270 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных в ранее зарегистрированных очагах.

Всего с начала года в РК зафиксировано 23 тысячи 848 зараженных. От коронавируса скончались 475 человек, 8 их них – за последние сутки.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.12.20

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