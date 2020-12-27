Крымского депутата задержали с большой партией наркотиков

В Самарской области с 1 килограммом амфетамина задержаны два члена адвокатской палаты республики Крым.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере), – сообщили в СУ СКРФ по Самарской области. – По версии следствия, подозреваемые приобрели в целях сбыта психотропное вещество – амфетамин, массой более 1 килограмма, в особо крупном размере. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 декабря 2020 года в ходе оперативного мероприятия у них было изъято психотропное вещество сотрудниками 2 отдела УНК ГУМВД России по Самарской области из автомобиля, на котором передвигались».

Один из задержанных адвокатов оказался депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.

Самара, Олег Яковенко

Самара. Другие новости 27.12.20

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