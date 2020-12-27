В Крыму задержали замминистра и сотрудника ФСБ

В Крыму задержали заместителя республиканского министра экологии и природных ресурсов Сергея Компанейцева и сотрудника УФСБ по РК Республики Крым Антон Калиниченко. Об этом сообщает «Первый Севастопольский». Ранее подобная информация появилась в telegram-каналах.

По версии следствия, они, пользуясь служебным положением, создавали препятствия для ведения бизнеса, а потом через посредника требовали у предпринимателей крупные суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанным инкриминируется вымогательство на в размере 38 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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