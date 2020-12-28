Берлин и Париж разочарованы в Зеленском – Кремль

В Германии и Франции понимают, по чьей вине не реализуются Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, за год, прошедший после нормандского саммита в Париже, сторонам удалось немного продвинутся лишь по единичным направлениям, тогда как главные пункты Минских соглашений саботируются Киевом.

«Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского Комплекса мер не то что забуксовал, – там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался...

Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации», – приводит слова Пескова телеканал «Россия 1».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.20

Проект «Новороссия» жив и ждёт своего часа – экс-глава Закарпатья. / Зеленский обогнал Порошенко по градусу враждебности к РФ – депутат Госдумы. / Слова Зеленского о всеобщей мобилизации свидетельствуют о скором молдавско-украинском ударе по Приднестровью – Стрелков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»