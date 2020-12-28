Число заболевших COVID-19 в Крыму превысило 24 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 343 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 48 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 24 тысячи 191 случай коронавируса. 475 человек от инфекции скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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