Летальность коронавируса в Севастополе подбирается к 3,5%

В Севастополе за 3 последних дня зафиксировано 249 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшие – местные жители в возрасте от 3 до 86 лет. Умерли 8 человек, причем пятеро – за одни сутки, 25 декабря.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 6 тысяч 509 севастопольцев, от инфекции умерли 223 человека. Летальность составляет 3,43%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.12.20

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