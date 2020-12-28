В Крыму прогнозируют теплую новогоднюю ночь

Крыму обещают теплую новогоднюю ночь.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, наиболее высокая температура в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи и на Крымском полуострове.

Например, в Симферополе прогнозируется 3-8 градусов тепла, а в Ялте – 5-10 градусов. А днем 1 января на полуострове воздух прогреется до +15. И, возможно, пойдут дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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