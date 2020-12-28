Актер Сергей Жигунов госпитализирован в Ялте с коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Instagram.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах ёлки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню, – написал 57-летний Жигунов. – Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось».

Отметим, что сами ялтинцы предъявляют ливадийской больнице большие претензии – как к состоянию здания, так и к качеству медицинской помощи. Особенно часто в негативных отзывах упоминается как раз инфекционное отделение, на базе которого организовали ковидный госпиталь.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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