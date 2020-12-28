В Крыму посчитали иностранных туристов и доходы от программы кешбэка

Около 80 тысяч иностранных туристов побывали в Крыму за 10 месяцев текущего года. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Несмотря на всё, в Крым прибыли 79 тысяч 148 иностранных туристов из 118 стран мира», – сказал он, отметив, что большинство иностранцев, приезжающих в Крым, – это представители стран СНГ, но в этом году были также граждане Австралии, Малайзии, Коста-Рики, Новой Зеландии, США, стран Европы.

К сравнению с прошлым годом Черняк оказался не готов: он лишь отметил, что в 2019 году туристов было «на много десятков тысяч больше» (вообще-то, только украинцев насчитали более 1 млн – прим. РИА «Новый День») и приехали они из 154 стран.

Но при этом Черняк назвал еще пару любопытных фактов: программой туристического кешбэка для поездки в Крым воспользовались более 300 тысяч человек, которые потратили на полуострове свыше 6,5 млрд рублей. Скорее всего, речь идет об официальных туристических услугах, поддающихся финансовому учету.

Получается, что среднестатистический турист тратит в этом секторе Крыма около 22 тысяч рублей. Весьма скромная, надо сказать, сумма. Но даже если ее умножить на 5 млн туристов, посетивших РК за 9 месяцев текущего года, то получается, что они потратили 110 млрд рублей. А налоги от туристической сферы за тот же период составили всего 2,3 млрд или 2,3%.

Симферополь, Лиана Макоба

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