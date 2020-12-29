«До пяти лет»: во Львове бросили в СИЗО киевлянина за советскую кокарду на ушанке

Во Львове полиция открыла уголовное производство в отношении туриста из Киева за «использование коммунистической символики на одежде». 19-летнему киевлянину грозит до пяти лет колонии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила полиция Львовской области.

Молодой человек был схвачен в одном из кафе на улице Валовая. Отмечается, что сигнал в полицию поступил от «бдительных жителей» столицы Галичины. Задерживать «преступника» выезжала следственно-оперативная группа Галицкого райотдела полиции.

«Следователи Галицкого отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении областной полиции.

Советская офицерская кокарда изъята как «вещественное доказательство», вместе с шапкой-ушанкой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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