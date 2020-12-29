В Крыму назначили главного следователя

Президент России Владимир Путин назначил руководителя Главного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Соответствующий указ размещен на официальном сайте регионального управления ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2019 года в Крыму объединили в одно ведомство управления Следственного комитета по РК и по Севастополю. Объединение проходило на базе крымского подразделения. Исполнять обязанности руководителя управления назначили Владимира Терентьева, до этого занимавшего пост первого заместителя начальника СУ СК РФ по РК.

Теперь Терентьев сменил временного руководителя на постоянный.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.12.20

Лукашенко твёрдо обещал Зеленскому выдать Киеву «россиян-вагнеровцев» – глава МИД Украины. / «До пяти лет»: во Львове бросили в СИЗО киевлянина за советскую кокарду на ушанке. / В Крыму посчитали иностранных туристов и доходы от программы кэшбэка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»