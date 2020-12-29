В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 9 человек. Это новый антирекорд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 декабря в РК зарегистрировано 332 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 276 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 24 тысячи 523 зараженных. 492 человека от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

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