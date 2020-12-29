Выпьют в номере и помоются: в Крыму прогнозируют рост новогоднего турпотока в 2,5 раза

Крым ждет на новогодние праздники до 500 тысяч туристов. Об этом заявил председатель комитета Госсовета РКрым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Только Ялта рассчитывает принять не менее 100 тысяч отдыхающих. Это довольно смелые ожидания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новогодний заезд уже начался. Между тем, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещены любые банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения. Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита с 10 часов вечера до 8 часов утра имеют право работать только на вынос. В этот же период запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов.

В этих условиях отели обещают туристам накрыть новогодние столы в номерах. Стоит отметить, что в большинстве мест размещения установлены только тумбочки и туалетные столики. И, зачастую, есть всего 1 стул, независимо от числа мест, на которые рассчитан номер.

Плюс, в ряде курортных городов возникли проблемы с водой. Так, в Евпатории до 1 января не будет горячей воды. В Ялте воду включают на 3 часа утром и вечером. 31 декабря – 1 января и 6 – 7 января ограничения обещали снять, но в остальные праздничные дни жесткий график будет соблюдаться.

Несмотря на столь существенные ограничения в той же Ялте отели, позиционирующие себя как трехзвездочные, на новогоднюю ночь продают самые дешевые двухместные номера по цене от 8 тысяч рублей.

Напомним, что в период новогодних праздников с 28 декабря по 12 января 2019 – 2020 годов в Республике Крым, по официальной информации, отдохнули 209,7 тысяч туристов. Иными словами, в этом году власти РК надеются на рост потока в 2,5 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.12.20

В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. / В Крыму назначили главного следователя. / Лукашенко твёрдо обещал Зеленскому выдать Киеву «россиян-вагнеровцев» – глава МИД Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»