В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек в возрасте 47 – 77 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, 28 декабря зарегистрировано 82 новых случая заболевания COVID-19 у горожан в возрасте от 5 лет до 71 года.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6 тысяч 591 человек. 228 от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.12.20

Выпьют в номере и помоются: в Крыму прогнозируют рост новогоднего турпотока в 2,5 раза. / В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. / В Крыму назначили главного следователя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»