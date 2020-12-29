В Крыму будут судить хабаровчанина за 35 кг черной икры

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Хабаровского края.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчину остановили на трассе «Симферополь – Феодосия». В его автомобиле обнаружили туши калуги (семейство осетровых) общей массой более 18 кг, принадлежащих к особо ценным видам рыб, занесённым в Красную книгу, и икру этой рыбы массой более 35 кг, расфасованную в 75 стеклянных банок.

Хабаровчанина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные хранение и перевозка частей и дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.12.20

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