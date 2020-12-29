Аппарат Развожаева считает Севастополь иностранной территорией (ДОКУМЕНТЫ)

Аппарат губернатора Севастополя не считает город территорией Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в закупке для обоснования выбора единственного поставщика при аренде городских помещений, чиновники указывают: аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства.

Сначала такая формулировка обнаружилась в контракте на сумму 8,5 млн рублей, в котором шла речь об аренде помещения для департамента здравоохранения по адресу: Севастополь, ул. Симферопольская – 2.

Позже факт был подтвержден официальным ответом из аппарата губерантора.

«Нашу организацию заинтересовал переезд Горздрава в новое помещение в разгар пандемии. Поэтому мы решили узнать, сколько чиновники потратили на свое комфортное пребывание в новых кабинетах. Когда начали «копать», вскрылись ошеломительные детали, – рассказала руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. – Изучая контракт, мы увидели, что приезжие чиновники аппарата, руководит которыми вице-губернатор Светлана Пирогова, не считают Севастополь территорией Российской Федерации. В закупке так и сказано: аренда нежилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, да еще и заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства.

Напомню, речь идет о нежилом здании по адресу: Севастополь, Симферопольская, 2, а заказчик, «осуществляющий деятельность на территории иностранного государства» – аппарат губернатора Севастополя».

Иными словами, красноярский десант в правительстве не считает наш российский Севастополь, за которой мы с вами стояли в феврале 2014 года, территорией РФ».

По мнению Дроновой, сложившаяся ситуация говорит об абсолютной некомпетентность чиновников:

«Ранее пункт 32 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, на который при закупке ссылается аппарат губернатора, гласил: «аренда нежилого здания, строения, сооружения нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства». Однако в декабре 2019 года в закон были внесены поправки, в результате которых из этого пункта убрали первую часть – «…для обеспечения нужд…» и оставили только вторую «…иностранного государства» (иными словами, речь в этом пункте идет о заказчике, который работает в чужой стране и арендует там помещение – прим. РИА «Новый День»).

Измененный закон вступил в силу 8 января 2020 года, о чем видимо не догадываются в севастопольских верхах и продолжают штамповать закупки, ссылаясь на измененный пункт.

По подобным контрактам правительство обязано проводить конкурс по определению подрядчика. Но предпочло этого не делать, а просто назначать единственного поставщика, что может иметь признаки коррупциогенного фактора. Чтобы «прикрыть» свои действия, они сослались на пункт закона, в который уже как год были внесены поправки. Получается, что после этих изменений в закон, оснований не проводить нормальный конкурс у Пироговой не было.

Безусловно, мы подадим заявления в надзорные и правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку утверждениям, что севастопольские здания находятся на территории иностранного государства и аппарат губернатора трудится там же. Назвать наш Севастополь территорией иностранного государства может только политический труп или предатель Родины. Пусть органы и разберутся, кто из них сидит на Ленина – 2», – заключила Ольга Дронова.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.12.20

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