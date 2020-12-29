Союз писателей Украины запретил публиковать авторов из России и еще 16 стран

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) заявил, что больше не разрешить публиковать авторов из стран, «которые голосованием в ООН и в других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стоп-лист попали 17 государств: Россия, Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.

«Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации», – заявляют в НСПУ.

Кроме того, Союз писателей Украины требует прекратить практику проведения совместных акций – творческих вечеров, круглых столов, конференций и так далее – с дипломатическими представительствами стран, попавших в опалу.

Членам НСПУ запрещено принимать участие в любых литературно-художественных мероприятиях, «инициированных представителями стран», внесенных в «черный список».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.12.20

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