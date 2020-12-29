Естественная убыль населения в Крыму возросла на 26%

Население Республики Крым с начала года выросло: за 10 месяцев на 2 тысячи 47 человек. На 1 ноября число постоянно проживающих в РК
Составляло 1 млн 914 тыс 700 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, увеличение обусловлено положительным
миграционным сальдо – 10 тыс156 человек, при этом естественная убыль населения
составила 8 тыс 109 человек.
За 10 месяцев 2020 года в республике родились 15 тысяч 621 человек, умерли 23 тысяч 730.
Естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 25,6% и составила 5,1 в расчете на 1тысячу человек постоянного населения.
Число родившихся уменьшилось на 3,2%, число умерших увеличилось на 5%.
Подросла и детская смертность: до 1 года не дожили 82 ребенка против 76 детей за январь – октябрь 2019-го.
Количество браков за 10 месяцев сократилось на 11,8% – до 9 тысяч 706 пар. Зарегистрировано 5 тысяч 871 развод – это на 0,6% больше прошлогодних показателей.
За январь – октябрь 2020 года РК покинули 37 тысяч 43 мигранта, а приехали – 47 тысяч 199 человек. Среди вновь прибывших 66% – это жители России, 32,6% – стран СНГ и 1,4% – других зарубежных стран.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 30.12.20
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