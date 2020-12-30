«Он был титулярный советник, она – адмиральская дочь…» Как в Крыму тратят бюджет, выделенный на развитие туризма

В Крыму на мероприятия в сфере курортов и туризма в будущем году предусмотрено 42 миллиона 317 тысяч рублей, что почти вдвое меньше чем в 2020 году.

Эти цифры привел Алексей Черняк, председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту, выступая на парламентских слушаниях.

«Новый День» проанализировал, на что были потрачены миллионы, направленные на развитие туризма в Крыму в году уходящем.

Одним из самых затратных проектов стали мероприятия по проведению изыскательских работ и оценка предельной стоимости объекта «набережная «Золотые пески России», город Евпатория»: на это из бюджета Крыма было выделено 34 млн 990 тыс руб. Проводило конкурс ГУП РК Крымский туристический центр, выиграло его симферопольское ООО Проектный институт «Геоплан». Со стороны заказчика госконтракт № 0175200000420000955 подписан Юрченко Е.А.

Далее, по сумме затрат на курортную отрасль Крыма, идет несостоявшийся IV эногастрономический фестиваль «Ноябрьфест». Оказание услуг по его организации подразумевало две части: 2 млн 853 тыс получил бы Павел Крыцкий – этот ИП из Подмосковья занимается исполнительской деятельностью, более 1 млн руб – ООО Корпорация «Мейк» из Москвы – за информационное сопровождение фестиваля. Контракты заключены в сентябре, об отмене фестиваля стало известно в октябре.

2 млн 780 тыс руб было потрачено на организацию и проведению Туристского форума «Открытый Крым». ГУП РК Крымский туристический центр на этот раз выступило не заказчиком, а победителем конкурса на проведение форума, основная часть мероприятий которого прошла в онлайне. Для сравнения: в 2019 году это мероприятие организовывали в очном формате, с предложением 2 млн 651 тыс победил тот же Крымтурцентр.

Несколько слов о ГУП РК Крымский туристический центр, которое столь плотно работает со своим учредителем – министерством курортов и туризма Крыма. Из 39 тендеров, которые оно выиграло, 38 проводило именно минтуризма. При этом Центр умудрился в прошлом (самом успешном для курортов Крыма году) отработать с убытком 514 тыс руб.

Судя по базе ЕГРЮЛ, с июля текущего года Центр возглавляет Елена Юрченко – личность в Крыму известная. Во времена, когда Крымом от имени президента Украины Януковича управляли «донецкие», Юрченко недолго была вице-мэром Ялты, в 2012 году она покинула должность по соглашению сторон.

В марте 2014 она стала первым министром курортов и туризма в российском Крыму. На должности продержалась недолго, запомнилась слабым знанием курируемой сферы и заявлением с трибуны Госсовета: «Я дочь контр-адмирала!». Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил ее в июне 2015.

Следом была опубликована информация о том, что Елену Юрченко подозревают в растрате. Ее озвучил бессменный глава парламентского комитета по туризму и курортам Алексей Черняк. Счетная палата Крыма обнаружила нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств в крымском министерстве курортов и туризма, когда ведомство возглавляла Елена Юрченко. Проверка выявила крайне низкую степень реализации запланированных мероприятий и отсутствие документальных подтверждений о целевом использовании 2,8 миллиона рублей.

Прошло пять лет, и, похоже, Черняк и Юрченко (которую считают человеком спикера парламента Владимира Константинова) снова нашли общий язык. Она опять тратит бюджетные деньги, а он ратует за увеличение бюджета туристической отрасли.

Симферополь, Ольга Картошина

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