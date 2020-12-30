Рост зарплат в Крыму «съела» инфляция

Рост зарплат жителей Крыма «съела»

инфляция.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, к наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, а среди

промышленных видов деятельности – предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым в 1,5-1,8 раза.

Ниже оплачивается труд работников по производству одежды, в сфере деятельности операций с недвижимым имуществом и административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, где размер заработной платы не превысил 67,4% от среднего уровня по экономике Республики Крым.

В целом, средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций РК в январе-октябре составила 32 тысячи 876 рублей, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода 2019 года на 2,3%. При этом годовая инфляция в Крыму за 10 месяцев 2020 года составила 4,1%, а по

продовольственным товарам – 5,3%. То есть, рост заработной платы был полностью нивелирован

ростом цен.

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 декабря 2020 года составила 4 млн 860 тысяч рублей, или

966% фонда заработной платы организаций, имеющих долги за ноябрь.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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