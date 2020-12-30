Показатель летальности ковида в Крыму достиг 2%

В Крыму за сутки зарегистрирован 331 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 278 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 24 тысячи 854 инфицированных. За неделю (с 23 декабря) подтверждено 2 тысячи 413 случаев.

«Заболеваемость несколько стабилизировалась», – заявила глава республиканского Роспотребнадзора Наталя Пеньковская.

Скончались в течение года 499 человек, 55 из них – за последнюю неделю, 7 – за последние сутки. В числе умерших за неделю 31% не достиг 65-летнего возраста. Показатель летальности ковида в РК достиг 2%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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