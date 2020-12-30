В Крыму снизилось число предложений для ищущих работу

Уровень зарегистрированной безработицы в Крыму в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем снизился и

составил 5,3% от численности рабочей силы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, всего на 1 декабря статус безработного имели 48 тысяч 841 крымчанин.

При этом заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября снизилась на 10% по сравнению с октябрем. В банке вакансий числилось

14 тысяч 22 предложения, более половины из них – по рабочим профессиям.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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