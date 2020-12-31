В Крыму зарегистрировано 333 новых случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 333 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 25 тысяч 187 случаев заражения коронавирусом. По данным на 30 декабря от инфекции умерли 500 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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