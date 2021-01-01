Выявляемость коронавируса в Крыму снова пошла в рост

В последний день 2020 года в Крыму зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции, показатель растет второй день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. У 10 человек заболевание протекает бессимптомно.



Напомним, первый случай коронавирусной инфекции в Крыму был зарегистрирован 21 марта в Евпатории, первый летальный исход – 5 мая: 70-летняя жительница Сакского района, зараженная COVID-19, умерла от пневмонии. 8 мая непосредственно от коронавируса скончалась 95-летняя жительница Алушты.

Всего в 2020 году инфекция выявлена у 25 тысяч 527 крымчан, 509 из них от ковида умерли.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 31.12.20

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