В первый день 2021 года в Крыму выявили гораздо меньше заболевших COVID-19, чем в последний день 2020-го

В первый день 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции. Это на 18% меньше, чем 31 декабря. В 18 случаях ковид протекает бессимптомно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 25 тысяч 807 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 524 человека, 7 из них умерли 1 января.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.01.21

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