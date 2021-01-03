Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 26 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, что на 21,5% меньше, чем 1 января. От ковида умерли еще 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в РК выявлено 26 тысяч 27 зараженных COVID-19. От инфекции умер 531 крымчанин.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.01.21

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