В Симферополе до сих пор не могут справиться с завалами новогодних елок

Симферополь завалили новогодними елками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многочисленные торговцы не стали заморчиваться по поводу не проданных до новогодней полуночи праздничных деревьев и просто бросили весь нереализованный товар на улице.

1 января горожане завалили соцсети фотографиями хвойных свалок, а мэрию жалобами и требованиями разобраться.

Сегодня городские власти, наконец, отреагировали. И сообщили, что убирают «навалы» елей с первого дня нового года. Но, по всей видимости, их так много, что с этой работой до сих пор не справились:

«Деревья оставили несознательные торговцы. При этом в их числе как «стихийщики», которые вели свою деятельность, не имея на это соответствующих документов, так и лица, которые вели торговлю легально, но не вывезли остатки товара, – заявили в мэрии. – Первого января мастера участков по итогам объезда закреплённой территории подготовили информацию о местах расположения таких навалов. В этот же день мы приступили к их уборке. Деревья транспортируются на базу МБУ «Горзеленхоз», где будет производиться их дробление. В дальнейшем щепа будет использована для хозяйственных нужд. В частности, для мульчирования почвы в парках, скверах и других местах.

Полностью завершить вывоз стихийных навалов елей планируют в понедельник, 4 января».

О каких-либо мерах ответственности для бросивших ели и сосны чиновники не сообщают.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.01.21

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