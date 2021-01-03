Киев не спешит помогать украинцу, освобожденному Россией из ливийскго плена

Правительство Украины до сих пор не озаботилось судьбой жителя Мариуполя, освобожденного из плена в Ливии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое россиян и один украинец были захвачены на частной яхте у берегов Ливии в конце декабря.

Три россиянина и гражданин Украины, освобожденные ранее в Ливии, прибыли в московский аэропорт Шереметьево в ночь на воскресенье. Их удерживали на территории африканской республики в течение 10 дней и подвергали допросам. По утверждению самих моряков, их частная яхта была захвачена недалеко от берегов Ливии. В течение 10 дней их удерживали в африканском государстве и ежедневно допрашивали. 2 января всех четверых выдали России, и минувшей ночью они прибыли в Шереметьево.

По словам члена Общественной палаты России Александра Малькевича, посольство Украины до сих пор не вышло на связь, чтобы помочь гражданину своей страны Владимиру Давтяну: все моряки прибыли из Ливии без документов, удостоверяющих личность, поэтому украинец не смог пересечь госграницу РФ.

«Никакое консульство или посольство на нас не выходило. Он (Давтян – прим. ТАСС) точно до утра там, в терминале, а потом его должны наши компетентные органы и службы переместить в аэропортовую зону в Шереметьево для прибывших иностранцев. До утра он был там, заполнял бумаги, – цитирует Малькевича ТАСС. – То, что мы можем сделать – журналисты, гражданское общество – это достучаться именно до посольства Украины, чтобы их представитель срочно прибыл в Шереметьево для решения их вопросов».

Трое российских граждан уже отправились по домам: в Феодосию, Новороссийск и Таганрог.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.01.21

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