В Крыму от коронавируса скончались 9 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 9 человек (с учетом окончательных заключений по ранее умершим пациентам).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 26 тысяч 274 зараженных. От COVID-19 скончались 540 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.01.21

Украинская разведка: Запад развязал Москве руки – танки на подходе. / Киевский академик рассказал, по каким швам расползётся Украина. / Киев не спешит помогать украинцу, освобожденному Россией из ливийскго плена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»