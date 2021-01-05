Рождественская евроинтеграция провалилась: украинцы выбрали православный календарь

Утверждённый в ноябре 2017 года указом Петра Порошенко выходной день на католическое Рождество 25 декабря не принёс результата, на который рассчитывали киевские «евроинтеграторы». Украинцы по-прежнему в абсолютном большинстве предпочитают праздновать Рождество Христово 7 января.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинской социологической группой «Рейтинг».
Напомним, в 2017 году президент Порошенко совместно с антироссийскими партиями «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Радикальная партия» приняли политическое решение об учреждении выходного дня на 25 декабря, в расчёте на раскол в украинском православии.
Однако через три года выяснилось, что замысел полностью провалился.
Так, исключительно католическое Рождество отметили в прошедшем году лишь 3% граждан Украины. 77% намерены праздновать Рождество в православной традиции 7 января. 15% граждан отмечают праздник два раза.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 05.01.21
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