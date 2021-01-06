В Крыму от коронавируса умерли 9 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 26 тысяч 702 зараженных. 556 человек от коронавируса умерли, 9 из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.01.21

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