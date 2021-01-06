В Севастополе установлен очередной коронавирусный антирекорд

В Севастополе установлен очередной антирекорд: за минувшие сутки в городе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель выявляемости за весь период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 7 тысяч 284 зараженных. 258 из них от инфекции умерли, в том числе 5 – за последние сутки. Отметим, что накануне сообщалось сразу о 9 погибших – это самый высокий показатель ежедневной смертности с начала пандемии.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 06.01.21

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