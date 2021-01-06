Великобритания ослабляет антикрымские санкции: судам королевства разрешено при определенных обстоятельствах заходить в порты полуострова и оплачивать их услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января вступила в действие лицензия, разрешающая британцам платить «из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» и портовыми терминалами «Крымских морских портов».

Суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги. Кроме того, ГУП «Крымские морские порты» и его филиал «Госгидрография» взимают ряд сборов (например, навигационный) за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов.

Те, кто намерен оплатить ГУП «Крымские морские порты» портовые услуги, должны предупредить об этом Office of Financial Sanctions Implementation – британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима.



Аналогичное послабление санкционного режима в сентябре 2017 года регламентировал Евросоюз, напоминает РБК. Великобритания, выйдя из состава ЕС, ввела собственный санкционный режим, но, по сути, сохранила подход ЕС к антироссийским санкциям. Британская общая лицензия, которая будет действовать до 31 декабря 2021 года, направлена на сохранение прежнего объема ограничений в отношении Крыма и Севастополя.



Лондон, Игорь Юров

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