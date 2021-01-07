В Крыму за сутки от COVID-19 умерли 9 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 января зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 26 тысяч 934 зараженных. От инфекции умерли 565 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.01.21

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