В Киеве задержали Гитлера

В Киеве задержали лидера неонацисткой группировки последователей австралийского террориста Брентона Тарранта.

«Установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу «Гитлер», – заявили в пресс-службе СБУ. – Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть массового распространения материалов, в частности «манифеста» Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве».

В ведомстве отмечают, что «Манифест» был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, что неоднократно вызывало критику внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

«По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания «манифеста», средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Сейчас лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили в пресс-службе СБУ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.01.21

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