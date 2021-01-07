На Крым надвигаются ливни и сильный ветер

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за ожидаемых сильных дождей. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по РК.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 и 9 января в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные», – отмечается в сообщении. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с с переходом на северо-западный.

В ведомстве предупредили, что в этих условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, а также обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих конструкций, и призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.

Спасатели рекомендуют людям не спускаться в подземные переходы, подвалы, поскольку они могут оказаться в зоне подтопления, не выходить в горы, держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок и дорожных знаков, не парковать автомобили рядом с деревьями, воздержаться от рыбалки и не выходить на берег моря во время шторма.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 07.01.21

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