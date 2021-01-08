В Крыму от коронавируса ежесуточно умирают 9 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Такой показатель ежесуточной смертности держится уже третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 января зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 175 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.



Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 27 тысяч 164 зараженных COVID-19. 574 человека от инфекции умерли.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.01.21

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