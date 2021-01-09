В Крыму произошел взрыв в жилом доме

В Крыму в селе Межводное произошел взрыв в жилом доме.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в момент ЧП в доме находились двое лежачих пожилых больных и человек, присматривающий за ними.
«Крым 24» со ссылкой на источник сообщает, что больных госпитализировали. Что стало с третьим – не уточняется.
У здания разрушена кровля.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 09.01.21
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