В Крыму произошел взрыв в жилом доме

В Крыму в селе Межводное произошел взрыв в жилом доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в момент ЧП в доме находились двое лежачих пожилых больных и человек, присматривающий за ними.

«Крым 24» со ссылкой на источник сообщает, что больных госпитализировали. Что стало с третьим – не уточняется.

У здания разрушена кровля.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.01.21

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