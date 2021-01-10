В Крыму за сутки от ковида умерли 9 человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 января в РК зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 случая завозные.

Всего с начала с эпидемии в РК зафиксированы 27 тысяч 581 зараженный. От инфекции умерли 591 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.01.21

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