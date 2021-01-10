Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости коронавируса

Севастополь продолжает бить собственные рекорды по выявляемости коронавируса: 9 января зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 71 человек выписан после выздоровления. Умерли 7 человек в возрасте от 36 до 88 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7 тысяч 658 человек. В настоящий момент выздоровели 6 тысяч 967 человек, 283 умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.01.21

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