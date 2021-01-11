Жители крупнейших стран Европы не желают спасать Украину от «российского вторжения»

Половина жителей Франции, Италии и Германии либо не хотят совсем поддерживать Украину, либо понятия не имеют, чем ей помочь в случае гипотетической «российской агрессии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве с тревогой заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, ссылаясь на результаты европейского опроса.

При этом, эксперт «постеснялся» раскрывать процент европейцев, согласившихся на оказание Украине материальной или военной помощи в случае столкновения с РФ.

«И не надо удивляться, что 36 процентов немцев, это на первом месте стоит ответ, не знают чем помочь Украине в борьбе с российской агрессией. При этом 13 процентов ответили – не поддерживать Украину вообще. Итого суммарно те, кто не знают, что делать или считают, что ничего не надо делать – 49 процентов!

На вопрос «Поддержка Украины в борьбе с российской агрессией» 40 процентов французов вообще не знают, чем помочь Украине. Кстати,15 процентов ответили, что не поддерживать Украину вообще. Итого 55 процентов, можно сказать, такой крайний эгоизм проявили по отношению к Украине!

Неудивительно, что итальянцы, которые в этом конфликте стараются держаться подальше, чтобы не потерять отношений с Россией, 42 процента ответили – не знаю. Это главный ответ. И между прочим 8 процентов ответило, что не поддерживать Украину вообще. Итого 50 процентов ровно итальянцев либо не знают чем помочь, либо предпочитают не помогать Украине», – приводит «ПолитНавигатор» слова Джангирова.

«Это является если не приговором, то предупреждением украинским властям», – тревожится украинский эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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