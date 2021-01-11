За новогодние праздники число умерших от COVID-19 в Крыму выросло на 39 процентов

За сутки в Крыму зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В течение 10 января от ковида скончались 6 человек.

Всего за период новогодних каникул (с 31 декабря по 10 января включительно) в Республике Крым зафиксировано 2 тысячи 596 инфицированных, что составляет 10% от числа заболевших за весь предыдущий период эпидемии. От инфекции умерли 88 человек – это 39% от числа скончавшихся от ковида в 2020 году.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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