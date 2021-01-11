Новогодние праздники в Крыму прошли под знаком глобальных коммунальных аварий

В новогодние праздники в Крыму боролись с глобальными коммунальными авариями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря – в связи с временным переходом на полный график подачи воды и резко возросшим в связи с этим водоразбором, в Симферополе лопнул новый водовод диаметром 500 мм. Было 3 крупных порыва. Окончательно справиться с повреждениями удалось только вчера.

В последний день каникул завершились работы по ремонту ряда водоводов в Керчи. В городе осталось еще много старых чугунных труб, которые вышли из строя в начале декабря.

Как оказалось, к повреждению привело землетрясение с эпицентром в районе Анапы: подземные толчки магнитудой 4,3 балла были зафиксированы 12 декабря. Однако до сих пор ни о колебаниях земли в Керчи, ни о вызванных землетрясением коммунальных проблемах не сообщалось. Об этом стало известно только сейчас, когда ГУП «Вода Крыма» отчитался о завершении аварийных работ.

Еще одна серьезная авария произошла в Массандре: застройщик водовод.

«Огромный фонтан воды бил из-под земли, и это бежало все вдоль дороги, – рассказал сегодня глава Ялты Янина Павленко. – Это было жуткое зрелище. Три часа водоканал сражался с этой проблемой. В настоящий момент водоканал ведет расчет ущерба».

Несмотря на то, что строители сбежали с места ЧП сразу после аварии, застройщика уже высилили – возмещать нанесенный ущерб придется именно ему.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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